ASSE : Gabriel Silva n'est pas le seul pro laissé pour compte par Puel

Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

A l'ASSE, Claude Puel peut se féliciter de voir son projet mis en avant par le Centre international d'étude du sport. Dans une étude parue cette semaine, le CIES note qu'aucun autre club français n'a fait jouer autant d'éléments issus de son centre de formation que l'ASSE cette saison (16). En Ligue 1, ils sont 15 issus de l'Etrat à avoir joué et constituent 36,5% du temps de jeu. Le 2e, l'OL, n'est qu'à 28,7%.

Benkhedim, Tormin, Edmilson, Petit... c'est dur pour eux cette saison

Mais certains jeunes sont pourtant laissés pour compte chez les Verts. A l'instar d'un Gabriel Silva, qui n'a disputé qu'un match cette saison, plusieurs joueurs sous contrat professionnel ont très peu de temps de jeu, voire pas du tout. Le gardien Stefan Bajic a disputé à Sochaux (0-1) son premier match de la saison, en Coupe de France. C'est un de plus qu'Edmilson Correia, buteur ce week-end en réserve contre Montpellier (2-0), qui avait pourtant signé un premier contrat pro il y a tout juste un an. Egalement passé pro, Mathys Saban est lui aussi cantonné en réserve tout comme la recrue Setigui Karamoko ou le milieu Victor Petit. Autres jeunes pros, les deux anciens vainqueurs de la Gambardella Tyrone Tormin, meilleur buteur de la réserve, et Abdoulaye Sidibé, ont eu droit à quelques minutes à l'automne. Idem pour Rayan Souici.

Quant à Bilal Benkhedim, sa progression a été freinée depuis sa belle finale de Couple Gambardella, lui qui avait inscrit un but et délivré une passe décisive au Stade de France. Très peu utilisé, il n'est même pas entré en jeu depuis le début de l'année 2021. Enfin, dimanche à Lorient (1-2), Puel n'a convoqué ni Ryad Boudebouz ni Panagiotis Retsos dans son groupe. Tous deux étaient pourtant opérationnels.