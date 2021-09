ASSE : Gaël Perdriau se lâche sur le potentiel rachat du prince cambodgien !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Perdriau tempère sur la vente de l’ASSE au Cambodgien, Norodom Ravichak. Si ces derniers jours ça chauffe autour du club du Forez suite au potentiel rachat du prince du Cambodge qui souhaite redonner sa splendeur à l’ASSE, le maire de Saint-Etienne lui a avoué ne pas être au courant des discussions entre ce potentiel acheteur et les dirigeants de l’ASSE.

"Je ne connais pas cette personne. J'attendrai la fin du film pour vous dire ce que j'en pense. Les présidents m'ont promis de me tenir informé de la situation, lorsque les choses seraient sérieuses. Pour l'instant, ils ne m'ont pas contacté pour m'en parler", a affirmé Gaël Perdriau avant de confirmer qu’il suivrait de prêt l’évolution de cette affaire, importante pour la ville et le club. « Il se dit que c'est une proposition parmi d'autres. Comme la décision appartient aux présidents, et à eux seuls, je vais attendre de voir quelle décision ils apportent. Avec la Ville et la Métropole de Saint-Étienne, nos destins sont quelque part croisés et interdépendants en terme d'images et de valeurs ». Affaire à suivre.

