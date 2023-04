ASSE : Galtier, Gourcuff, Giresse, Halilhodzic... Batlles dévoile ses sources d'inspiration

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce mercredi, le site Evect publie un long entretien avec Laurent Batlles. Le coach de l'ASSE y parle notamment des entraîneurs qui l'ont à la fois marqué et inspiré. « Quand j’ai commencé il y a eu Alain Giresse. C'était quelqu'un qui se basait beaucoup sur l'aspect technique au regard du joueur qu’il a été. Il ne laissait jamais la part à l'erreur en fait. Il a été très dur là-dessus et ça, ça m'a marqué », a expliqué l'ancien bordelais. Avant d'ajouter... « Ensuite c’est vrai qu’il y a eu Christophe Galtier sur ma fin de carrière. Christophe je l’avais déjà eu en tant qu’adjoint à Bastia dans une approche différente de celle de numéro un. C'est quelqu'un qui a évolué dans le comportement et dans l’humain. Dans ce qu'il fallait aller chercher je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes chez lui. C'est vrai que je me suis servi un petit peu de ce que faisait Gigi (Alain Giresse) sur l’aspect technique et humain chez Christophe."

« Dans l'aspect humain j’essaie de faire au mieux, Christophe Galtier m'a montré l’exemple là-dedans »

Outre Giresse et Galtier, Batlles a aussi été marqué par Christian Gourcuff et Vahid Halilhodzic.. Après, j’ai côtoyé quelques entraineurs, Gourcuff a été important, mais ce n'était qu'un système. Vahid Halilhodžić a été important, mais c'était souvent que de la guerre. Il y a des choses aujourd'hui qui vous font grandir chez tous les coachs, qui vous font réfléchir, mais c'est vrai qu'au départ de ma carrière de joueur et peut-être à la fin, Giresse et Galtier sont les deux à qui je peux ressembler. Comme coach, sur l'aspect technique, j'ai du mal avec le fait qu'on rate certaines choses. Dans l'aspect humain j’essaie de faire au mieux, Christophe Galtier m'a montré l’exemple là-dedans. Quand on voit les résultats qu’il a eu derrière, on se dit qu’il n’était pas dans le faux. »