ASSE : Geoffroy-Guichard suscite encore l'admiration, la preuve

ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Oui, le stade Geoffroy-Guichars sonnera creux, demain soir, pour le match opposant l'ASSE au Stade Lavallois. Non pas parce que le match est à huis clos, comme c'est arrivé souvent..., mais bien parce que les groupes Ultras qui soutiennent les Verts ont décidé, voilà quelques jours, de ne plus garnir le stade en raison de leur forte opposition aux deux actionnaires, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Reste que le chaudron fait toujours forte impression. Et notamment à certains adversaires. Ainsi, l'avant-centre du Stade Lavallois, Geoffray Durbant, s'est confié en point-presse sur son plaisir de joueur dans une telle enceinte. Propos retranscrits par le site poteauxcarrés.

"Pour moi, cela va être une première à Geoffroy-Guichard. J'ai hâte. Je l’ai toujours regardé qu’à la télé pour le moment. On va voir ce que ça donne. C’est un gros club, qui a une histoire, et on va y aller en tant que petit en comparaison. Mais on va tout faire pour faire le job du mieux qu’on peut là-bas. Et ça reste un match particulier, parce qu’on sait que Sainté est dans une forme délicate, comme nous. C’est clair qu’on n’imaginait pas Saint-Étienne dernier. Après, les Stéphanois ont aussi commencé avec des points de retard dans ce championnat. Malheureusement, ça fait partie du football."