ASSE : Giraudon cible 2 axes de progression après Nîmes

L'AS Saint-Etienne : Pourquoi faut-il installer Green sur la durée ?

Deux matches de Ligue 2 et seulement un point de pris pour l'ASSE, après son nul à domicile contre Nîmes (1-1) hier. Mais pas de quoi paniquer pour Jimmy Giraudon. Le défenseur central, qui portait le brassard en l'absence d'Anthony Briançon, s'est voulu positif. A l'instar de Laurent Batlles, il a estimé qu'il y avait du mieux par rapport à la défaite à Dijon (1-2) et que l'équipe devait travailler sur deux points précis pour retrouver le chemin de la victoire : la vitesse dans les transmissions et le réalisme devant les buts.

"Je pense que dans l’ensemble, on a fait un bon match, a-t-il déclaré au micro de beIN. On a eu beaucoup de ballons, on a tiré beaucoup plus qu’eux. Après, en première mi-temps, il manquait peut-être de vitesse dans notre jeu pour les mettre plus en difficulté. Sur une occasion, ils ont ouvert le score mais on a su bien réagir. On aurait pu espérer l’emporter. Par rapport au match à Dijon, il n’y a pas eu photo quand même. Il y a eu plus d’engagement, un bon état d’esprit, on a plus tiré, on a plus eu la possession du ballon, mais ça ne suffit pas. Il faut être un peu plus des tueurs devant et finir nos occasions. En Ligue 2, on le sait, que ça soit en bas du tableau ou en haut, c’est compliqué de gagner. On va être attendus partout, quand les clubs viendront jouer ici, il voudront faire le match de la saison. C’est à nous de nous adapter, ça va venir petit à petit."