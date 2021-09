ASSE – Girondins (1-2) : Khazri marque, Moukoudi craque... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

GREEN (4)

Le jeune portier avait été décisif à Lens (2-2) et face à Lille (1-1). Mais depuis trois matches, il ne l'est plus et l'ASSE ne prend plus de points. Impuissant face à Hwang, auteur d'un doublé, et en difficulté sur les nombreuses passes en retrait de ses défenseurs, alors que le terrain était gorgé d'eau...

SOW (non noté), puis CAMARA (4)

Sow avait plutôt bien débuté son match avant de sortir sur blessure en fin de première mi-temps et de céder sa place à CAMARA. Laissé sur le banc au coup d'envoi après un début de saison décevant, le capitaine des Verts a un peu redynamisé l'entre jeu, mais sans avoir encore son rendement de la saison passée.

MOUKOUDI (2)

Au centre de la défense à trois mise en place par Puel, l'ancien havrais a vécu une sale soirée. Adli l'a éliminé pour servir Hwang sur l'ouverture du score, et son renvoi de la tête sur Oudin a provoqué le doublé du Coréen. Pour se faire pardonner, il a eu une balle de 2-2 dans le temps additionnel, mais il n'a pas su l'exploiter. La faute... à une flaque d'eau, et à Pembélé (93e).

NADE (4)

Le premier but est venu de son côté. Mais le reste du temps, il a plutôt fait bonne figure. Sans paniquer dans ses relances.

BOUANGA (3), puis AOUCHICHE

Piston droit, Bouanga a débuté son match par un retour devant Mangas (10e). Mais il a raté le cadre, seul face à Costil (14e), et n'a pas été très inspiré balle au pied. Ce poste ne semble pas vraiment correspondre à ses qualités, lui qui préfère l'aile gauche... Remplacé par AOUCHICHE, incapable de mettre le dernier coup franc dans la boîte (94e)...

GOURNA (3)

Préféré à Camara, le jeune milieu a d'abord été assez consistant dans l'entre jeu. Mais son match s'est sérieusement compliqué après la sortie de Sow, quand il a remplacé le Guinéen en défense centrale. Enrhumé par Hwang (53e), il a souvent pris l'eau...



NEYOU (4)

Le Camerounais a allumé la première mèche d'une volée trop écrasée (24e). Un bon retour devant Hwang (45e) et une grosse débauche d'énergie. Il a fini avec des crampes, mais sans avoir son rayonnement de la saison passée. Ne l'aurait-on pas vu un peu trop beau ?

KOLODZIEJCZAK (3), puis TRAUCO

Très haut sur le terrain, dans un rôle de piston gauche inédit pour lui, Kolo a eu un déchet technique important. Son plus mauvais match de ce début de saison. Remplacé par TRAUCO, plus à l'aise dans ce rôle, pour les premières minutes du Péruvien sous le maillot vert cette saison...



HAMOUMA (4), puis NORDIN

Capitaine, Hamouma n'a pas ménagé ses efforts. Il est souvent redescendu bas pour remonter le ballon et aurait pu bénéficier d'un penalty (17e). Mais sur un décalage de Khazri, il a expédié sa frappe largement à côté (62e), son seul éclair au retour des vestiaires avant d'être remplacé par NORDIN, auteur d'une accélération qui aurait pu profiter à Moukoudi (93e).



KHAZRI (6)

Remuant, Khazri s'est illustré par une remise pour Bouanga (14e) et une ouverture pour Hamouma (62e), avant de s'arracher pour égaliser à 1-1. Son 3e but de la saison. Le meilleur Vert, même s'il a oublié plusieurs fois Ramirez...



RAMIREZ (3), puis KRASSO

Pour sa première titularisation, Ramirez n'a pas eu la moindre occasion à se mettre sous la dent. Ses appels sont souvent restés vains. Remplacé par KRASSO, auteur d'une bonne ouverture dès son entrée pour Khazri (67e), avant de vite s'éclipser.