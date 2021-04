ASSE - Girondins (4-1) : Khazri victime d’une injustice flagrante ?

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Ne cherchez plus le facteur X de l’ASSE dans le sprint final de la saison. Il s’appelle Wahbi Khazri (30 ans). L’attaquant des Verts est le joueur le plus décisif des dernières semaines et a claqué un triplé dimanche contre les Girondins de Bordeaux (4-1).

Cette performance XXL, une première pour lui en carrière, lui a permis d’intégrer l’équipe type de L’Équipe pour la 32e journée de Ligue 1. En revanche, cela n’a pas été suffisant pour lui permettre d’être choisi aux avant-postes de celle mise sur pied par France Football.

France Football a préféré Ben Yedder à Khazri

FF a en effet choisi Wissam Ben Yedder pour accompagner Gaëtan Laborde (MHSC) et Kylian Mbappé (PSG) sur le front de l’attaque en question. Le buteur de l’AS Monaco n’a pourtant inscrit qu’un doublé (dont un penalty) dimanche contre le Dijon FCO à Louis II (3-0). Pour se consoler, l’ASSE pourra toujours se dire qu’Harold Moukoudi compense l'absence de son coéquipier dans ce onze prestigieux.