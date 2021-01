ASSE, Girondins : choqué, Gasset monte au front pour Stéphane Ruffier !

En début de semaine, l'AS Saint-Etienne a annoncé le licenciement pour faute grave de Stéphane Ruffier. Une décision attendue et qui marque la fin d'une collaboration de dix ans avec le portier bayonnais, en froid avec Claude Puel depuis près de 10 mois.

Forcément, le dossier Ruffier a fait réagir chez ses anciens coachs. Si Christophe Galtier (LOSC) s'est désolé de la situation mais a fait preuve de réserve pour ne pas incriminer ses anciens dirigeants, Jean-Louis Gasset a pris un peu moins de gants.

« C'est la manière qui me choque un peu »

Présent face aux médias à la veille du match entre ses Girondins de Bordeaux et le FC Lorient, le Montpelliérain n'a pas caché son ressenti : « Cela ne fait pas plaisir de voir comment ils s’en sont séparé. Le football, c’est une famille, je pense que Stéphane a joué une dizaine d’années à Saint-Etienne. C’est un très bon gardien. Moi, en tout cas, j’ai passé 18 mois extraordinaires avec lui. Après, quand vous vous séparez avec quelqu’un, il faut essayer de le faire du mieux possible. C’est la manière qui me choque un peu ».

S'il n'avait pas effectué la mise au point attendue avant Bordeaux – ASSE en décembre dernier, Jean-Louis Gasset n'a pas perdu son franc-parler pour autant. Avant cela, son entraîneur des gardiens Fabrice Grange avait réagi sur Instagram pour rendre hommage au grand professionnel (et probable retraité) Stéphane Ruffier...