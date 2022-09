ASSE – Girondins de Bordeaux : Wadji et Maçon marquent, Dreyer décisif... les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

DREYER (6)

Green suspendu, l'ancien Merlu a marqué des points. Sa parade sur la tête à bout portant de Bakwa (62e), à 1-0, a empêché Bordeaux d'égaliser. Et il a bien soulagé sa défense dans les airs.

BRIANCON (6)

Après un début de saison poussif, l'ancien nîmois rassure de plus en plus. Solide d'un bout à l'autre de la rencontre.

GIRAUDON (6)

Un bon retour pour contrer Bakwa (26e). Lui aussi monte en puissance, dans un système de jeu qu'il connait par cœur. Dommage que son nouvel avertissement lui coûtera une suspension pour la venue de Grenoble...

PETROT (4), puis BAKAYOKO

Pour sa première titularisation, Pétrot a beaucoup souffert. Pris dans son dos d'entrée de jeu par Elis (3e), il a souvent été dépassé. Remplacé par BAKAYOKO, bien plus consistant.

MACON (6)

Dans son couloir droit, le Guadeloupéen a confirmé son retour en forme. Il n'a pas ménagé ses efforts, a fait de nombreux appels et surtout, il a inscrit son 3e but de la saison d'une belle reprise de volée. La confiance semble enfin revenir !

MONCONDUIT (6), puis MOUTON

Devant la défense, Monconduit a eu du mal à entrer dans son match, à l'image de l'équipe. Mais il s'est vite ressaisi et c'est sur un joli une-deux avec Chambost qu'il a servi Wadji pour l'ouverture du score. Une première encourageante. Remplacé par MOUTON, qui s'est bien mis au diapason.

BOUCHOUARI (5), puis LOBRY

En dedans, Bouchouari a été bien moins inspiré que lors de sa première titularisation contre Bastia (5-0), avec quelques pertes de balle dangereuses. Remplacé par LOBRY, plus actif.

PINTOR (4), puis PALENCIA

Piston gauche, Pintor a eu du mal à exister et son replacement défensif a laissé à désirer, ce qui n'a pas arrangé les affaires de Pétrot... Remplacé par PALENCIA, auteur d'une entrée dynamique.

CHAMBOST (6), puis CAFARO

En meneur de jeu derrière les deux attaquants, Chambost a initié l'ouverture du score de Wadji et il a encore épaté par son intelligence de jeu, sa vista et sa technique. Remplacé par CAFARO, auteur d'une entrée discrète.

KRASSO (6)

En soutien de Wadji, Krasso a beaucoup décroché et pesé par ses remises dos au but et ses passes en profondeur. Son entente avec Wadji reste à peaufiner mais le duo s'annonce prometteur. Vraiment facile, un peu trop parfois, surtout sur la fin de match où il aurait pu mieux négocier un ou deux contres...

WADJI (6)

Le nouvel avant-centre sénégalais des Verts a fait énormément d'appels. Il apporté de la vitesse et de la profondeur au jeu de l'équipe. Après avoir buté sur Poussin en oubliant Maçon (26e), il a ouvert le score en renard des surfaces. Une frappe en pivot à côté (29e), une deuxième mi-temps plus discrète, mais il a tout du bon coup !