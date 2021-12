ASSE, Girondins : de lourdes accusations portées contre Fabrice Grange

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Ancien gardien de l'ASSE, Nathan Crémillieux (21 ans) peine à rebondir depuis son départ des Verts à l'été 2020. Une situation que le natif de Guilherand-Granges pense devoir à l'ancien entraîneur des gardiens stéphanois Fabrice Grange. Actuellement à Bordeaux, celui qui s'occupe aujourd'hui de Benoît Costil a livré ses vérités sur le dossier il y a quelques jours sur le site de Poteaux-Carrés et elles n'ont pas plu à Crémillieux.

Intimidations, harcèlement... Crémillieux lâche les chevaux contre Grange

Sur les réseaux sociaux, le gardien ligérien a donc rétabli certaines vérités et porté de graves accusations à l'égard de Fabrice Grange : « Pendant deux ans, j'ai essayé de trouver un autre projet alors que j'étais à Saint-Etienne. Très dur pour moi de m'imaginer ailleurs aux vues de mon attachement au club mais un Lyonnais me barrait la route. Grâce à mon petit parcours en équipe de France, j'avais quelques opportunités. Il y avait malheureusement un gars qui appelait les clubs pour leur dire des horreurs sur moi. J'ai réalisé à ce moment précis que vous étiez en train de détruire ma vie dans le foot. Vous savez, c'est jamais agréable de se faire insulter par l'entraîneur des gardiens des pros pendant tout un match. Ce n'est jamais agréable de ne pas pouvoir repartir du stade seul car mes coachs avaient peur que vous m'agressiez (…) Les témoins de vos agissements ne manquent pas, sachez le. Un jeune gardien de Bordeaux en a fait malheureusement les frais. On en reparlera tôt ou tard ».

Fabrice Grange, coach des gardiens de l’#ASSE entre 2012 et 2020, a accordé une interview à @poteauxcarres cette semaine.



Évoqué dans cet échange, Nathan Cremilleux a tenu à lui répondre sur Instagram. ?￰゚マᄏ pic.twitter.com/2uZR38mNS1 — Sainté Inside (@SainteInside) December 23, 2021