ASSE, Girondins – Exclu But ! : le nouveau challenge de Feindouno prend forme

Présent mardi dernier sur le plateau du Club ASSE de TL7, Pascal Feindouno a accordé une interview à But Saint-Etienne en marge de l'émission consacrée aux Verts. Il y est notamment question de son avenir et de son nouveau rôle au sein de FMC Academy, une académie pour jeunes footballeurs qui ouvrira ses portes en septembre, à Saint-Etienne. Formé à l'ASSE aux côtés notamment de Grégory Coupet et Willy Sagnol, Patrice Horjak (48 ans), directeur de la FMC Académy et également consultant sur TL7, se réjouit de pouvoir compter sur le « Zidane Black » pour accompagner ses académiciens.

Horjak (FMC Académy) : « Pascal a beaucoup à apporter aux jeunes joueurs »

« Pascal a beaucoup à apporter aux jeunes, soutient-il. Il leur fera partager son expérience. Il sera l'adjoint du directeur technique Bruno Daumur. Pascal connait très bien le milieu. Et techniquement, il va donner de précieux conseils. On est vraiment ravis de l'avoir avec nous. » Feindouno a débuté sa nouvelle expérience en se rendant en Guinée début avril dans le cadre de journées de détections.