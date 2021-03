ASSE, Girondins : Hamouma lâche une petite bombe sur Gasset

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Le passage de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’ASSE restera mitigé entre novembre 2017 et juin 2019. Si le coach à la casquette a su insuffler un nouvel élan aux Verts et les éloigner du spectre de la Ligue 2, son recrutement dispendieux lui est également reproché.

Aujourd’hui encore, le club forézien lutte pour assainir les finances exsangues en raison de certains de ses choix au mercato. Aussi, l’idée d’un vestiaire trop relax avait fuité après son départ et le fiasco Ghislain Printant. Romain Hamouma n’a pas laissé dire cela.

« On ne finit pas 4e en mettant des claquettes, ça n’existe pas »

« Des articles sont sortis, comme quoi on était des “claquettes-peignoir” avec Jean-Louis. On ne finit pas quatrième en mettant des claquettes, ça n’existe pas, a affirmé l’attaquant de l’ASSE dans des propos relayés par Girondins4Ever. Il arrivait à gérer son groupe au maximum. Il m’a géré moi à des moments où j’étais moins bien. Il m’a fait remonter, prendre confiance en moi. Il a fédéré le groupe au maximum, on avait envie de se battre pour lui. C’était incroyable, j’ai vécu une année extraordinaire parce qu’il était tout le temps présent pour te dire le mot juste, te faire rigoler. C’est franchement une personne extraordinaire. Il a été très proche de moi quand ma fille a été hospitalisée. C’est un super mec, l’une des plus belles rencontres que j’ai pu faire dans le football honnêtement. »