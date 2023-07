ASSE, Girondins : nouveau coup de tonnerre pour la Ligue 2 à 19 clubs !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

La Ligue 2 pourrait passer de 20 à 19 clubs la saison prochaine puisque le FC Sochaux-Montbéliard a été relégué administrativement en National 1 et pourrait même déposer le bilan. Mais alors que les diffuseurs de la Ligue 2, Amazon Prime Vidéo et beIN Sports, feraient pression sur la Ligue pour qu'il y ait 20 ou 21 clubs la saison prochaine et non 19 et que le FC Annecy pourrait donc être repêché, Sochaux pourrait encore saisir le CNOSF avant le 28 juillet prochain et être maintenu dans l'anti-chambre de la la Ligue 1.

Sochaux pas encore mort ?

Mais pour cela, le FC Sochaux-Montbéliard doit être racheté par un repreneur, qui est prêt à investir au moins 12 millions d’euros. Et d'après nos confrères de RMC Sport, deux investisseurs, dont un français, seraient intéressés pour racheter le club sochalien et seraient même en discussions sérieuses avec la direction de Sochaux. On est donc encore loin de savoir si la Ligue 2 se jouera à 19, 20 ou 21 clubs la saison prochaine.

🚨 Info RMC Sport - Un investisseur français figure parmi les deux prétendants sérieux à la reprise du FC Sochaux-Montbéliard.



Le club du Doubs, relégué administrativement en National et menacé par un dépôt de bilan, croit encore à son repêchage en Ligue 2 via le recours au… pic.twitter.com/1djI4t0EYj — RMC Sport (@RMCsport) July 17, 2023

