ASSE, Girondins : on connait les dates des barrages de Ligue 1 !

Dans quatre journées, la saison de Ligue 1 arrivera à son terme. Si dans le haut du tableau le PSG est déjà champion, la lutte pour l’Europe bat son plein et plusieurs équipes peuvent encore croire à une qualification. Dans le bas du classement, Metz semble déjà condamné et Bordeaux ainsi que l’ASSE vont se disputer la place de barragiste. Un barrage dont on connait désormais la date.

La LFP vient d’annoncer que les barrages de la Ligue 1 se tiendront le jeudi 26 mai (pour le match aller) et le dimanche 29 mai (pour le match retour). Les deux rencontres auront lieu à 19 heures.

Toutes les informations sur les matchs cruciaux qui opposeront le vainqueur des Play-offs de @Ligue2BKT et le 18e de notre championnat 📌https://t.co/rRVjdkX9Kn — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 27, 2022

Adam Duarte

Rédacteur