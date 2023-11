ASSE, Girondins : un ancien des deux clubs se sert de Romeyer pour taper sur Lopez

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après quatre ans à coacher les U19 de l'ASSE, Jean-Luc Dogon a quitté les Verts pour revenir s'installer en Gironde. Où il vient d'avoir des mots forts à l'encontre de la politique des Girondins, auteur d'un début de saison catastrophique en L2... Pour Bordeauxlemag, Dogon n'a pas fait dans la langue de bois. "Je pense que les Girondins récoltent ce qu’ils méritent, tout simplement, a-t-il glissé On a eu la chance à Bordeaux d’avoir eu des dirigeants qui aimaient le club, qui étaient profondément attachés au club, que ce soit Bez, Lange, Afflelou, Triaud, Martin… C’était des gens de Bordeaux qui faisaient ça pour le club. Après, on est passés dans une autre politique, du business, pour faire de l’argent. À partir du moment où on ne respecte pas ça…

"Ici, à Bordeaux, je pense qu’ils sont là pour faire du business, mais ils n’aiment profondément pas le club"

Et à lui d'évoquer son ancien président à l'ASSE, Roland Romeyer... "On peut décrier, et je sais qu’il est pas mal critiqué, le Président Romeyer, mais s’il n’avait pas été là, le club ne serait pas encore vivant. Et on sent qu’il aime le club, comme Nicollin… Je pense que c’est la base pour un club, pour le faire grandir, pour le faire vivre et que ça se passe bien. Ici, à Bordeaux, je pense qu’ils sont là pour faire du business, mais ils n’aiment profondément pas le club. Même aujourd’hui. Pour moi, c’est du flan ».

Un ancien Vert démonte le projet des girondins ! 👇 #ASSEhttps://t.co/IiiQkNNuNn — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) November 19, 2023

Podcast Men's Up Life