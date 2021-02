ASSE, Girondins : un Gasset bis a pris place chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

L’ASSE n’aura pas la partie facile jeudi à Sochaux. En 32es de finale de finale de la Coupe de France, les Verts auront tout intérêt à rester sur leurs gardes s’ils ne veulent pas sortir prématurément de la compétition. Pour les aiguiller, qui de mieux que Jacky Bonnevay ? L’adjoint de Claude Puel a en effet connu le FC Sochaux de 15 à 24 ans et ne devrait pas être dépaysé à Bonal, lui qui s’épanouit totalement dans son rôle auprès de l’entraîneur principal des Verts.

« Nous sommes trois à avoir connu ce parcours : Stéphan, Gasset et moi »

« Venir à Saint-Étienne, c’était toucher le côté sentimental. Je m’y plais beaucoup. Notre objectif a été modifié, la stratégie est différente en raison de la situation économique, mais je m’épanouis dans ce que je fais. J’ai vraiment envie de croquer à pleines dents, d’y mettre de l’énergie, a-t-il affirmé dans L’Est Républicain. J’ai débuté comme adjoint avant de vivre une longue période de numéro 1 et de redevenir numéro 2. Nous sommes trois à avoir connu ce parcours : Stéphan, Gasset et moi. C’est le rôle dans lequel je m’épanouis le mieux. On est là comme force de proposition, facilitateur. On est à la disposition d’un coach dont on connaît la grande difficulté du métier. Mais le terme de staff s’impose, qu’il soit technique, médical... C’est très important. »