ASSE, Girondins : une grande annonce est tombée pour la Ligue 2 à 19 ou 20 clubs !

On en sait pas encore s'il y aura 19 ou 20 clubs en Ligue 2 la saison prochaine puisque le cas du FC Sochaux-Montbéliard, qui a été relégué administrativement en National 1, n'a pas encore été définitivement statué par les instances.

Accord trouvé pour le rachat de Sochaux

Mais alors que le club sochalien devait être racheté par un repreneur, qui est prêt à investir au moins 12 millions d’euros, pour ne pas déposer le bilan, un accord aurait été trouvé entre le groupe Nenking et Romain Peugeot pour le rachat de Sochaux, d'après France Bleu et RMC Sport. Nenking doit maintenant saisir d'ici ce vendredi le CNOSF, qui donnera ensuite son avis sur le maintien ou non de Sochaux. Mais on se dirigerait bien vers une Ligue 2 à 20 clubs la saison prochaine.

