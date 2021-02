ASSE, Girondins : Willy Sagnol nouveau sélectionneur de la Géorgie, il explique son choix

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est l'annonce surprise de ce lundi : Willy Sagnol a retrouvé un banc. L'ancien défenseur de l'ASSE, qui avait officié aux Girondins en tant que coach, est le nouveau sélectionneur de la Géorgie. Dans un message vidéo, il s'est expliqué.

« Je me sens privilégié »

«Je me sens privilégié de rejoindre l’équipe nationale de Géorgie, a t-il soutenu. La discussion de grande qualité avec la fédération et le potentiel de cette équipe m’ont convaincu. Avec beaucoup de travail, de discipline et de volonté, je suis sûr que nous allons écrire un grand chapitre du foot géorgien».