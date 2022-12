ASSE : Gourna-Douath a donné des conseils aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Si l'ASSE est dans une situation sportive catastrophique, elle a au moins le mérite de ne pas être dans le rouge financièrement comme un autre club historique relégué en mai, les Girondins de Bordeaux. Et cela, elle le doit notamment à la très lucrative vente de son milieu de terrain Lucas Gourna-Douath (19 ans), cédé au Red Bull Salzbourg à l'intersaison moyennant 13 M€. Après une première partie de saison mitigée en Autriche (il n'a joué que la moitié des matches), le natif de Villeneuve-Saint-Georges a fait un tour par Saint-Etienne pendant la trêve. Il y a notamment rencontré les jeunes de ce centre de formation dont il est issu et à qui il a délivré quelques conseils.

Pour l'émission Objectif Geoffroy diffusée sur le site officiel de l'ASSE, il est revenu sur ce moment de partage : "Cela fait plaisir de leur raconter mon expérience que je suis en train de vivre à l'étranger. J'ai vécu au centre de formation et cela me fait toujours plaisir de revenir chez moi, parce que j'ai été comme eux dans les classes en formation. Je suis très heureux de les voir tous contents et à l'écoute. Bien sûr que c'était un objectif (de devenir professionnel) quand j'allais regarder l'équipe première les week-ends. C'était un objectif, je l'ai fait, je suis très content et je peux remercier tout le staff de Saint-Étienne qui y a contribué. J'espère que tous ces jeunes-là feront un jour le bonheur des Verts".