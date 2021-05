ASSE : Gourna Douath révèle son poste préférentiel

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'OM

C'est l'une des révélations de la saison en Ligue 1 ! Jeune joueur de 17 ans, Lucas Gourna Douath s'est présenté ce vendredi devant des dizaines de journalistes en marge de la rencontre tant attendue entre l'ASSE et le LOSC dans le cadre de la 37ème journée de Ligue 1 (dimanche à 21h). Interrogé sur le poste qu'il préfère occuper sur le terrain, le milieu a été très clair.

"En formation, j’étais conditionné en tant que relayeur. J’ai aussi évolué en sentinelle. Je me sens bien à ce poste. Avec Yvan Neyou et Mahdi Camara, il y a une bonne alchimie sur et en dehors des terrains. Je n’ai franchement pas de poste préféré. En 6, tu dois faire la liaison entre la défense et l’attaque. Que je sois 6 ou 8, je dois être concentré à tout moment. Je veux bien sûr marquer mon premier but en Ligue 1 mais je préfère les passes décisives."