ASSE : Grange fait des révélations tonitruantes sur Ruffier

Interview très intéressante accordée par Fabrice Grange à Poteaux Carrés. L'ancien entraîneur des gardiens de l'ASSE a fait le tour de l'actualité de la lanterne rouge de Ligue 1, d'Etienne Green à la guerre larvée entre les présidents en passant par Christophe Galtier. Il a aussi longuement évoqué Stéphane Ruffier et fait cette révélation : contrairement à ce qui a été dit au moment de son départ, le Basque a bien reçu des propositions intéressantes pendant ses neuf années passées à Saint-Etienne !

"Stéphane Ruffier, il est à la hauteur de ce qu'a fait Curkovic. Il a gagné un titre. Il a été 6 fois européen avec Saint-Etienne. C'est un mec, il est arrivé... Franchement hein : "moi, je veux gagner avec Saint-Etienne". Je vais même plus loin : pendant les huit ans où j'ai été avec lui, il a été sollicité. Je me souviens qu’une fois il est venu me voir et m’a dit : "Putain, Fabrice, j'ai ce club anglais qui souhaite m'avoir. Tu en penses quoi ?"Le club anglais, c'est un club de milieu de tableau. Et, il lui donnait beaucoup plus d'argent qu'à Saint-Etienne. Tu sais ce qu'il m'a dit ? "Fabrice, j'ai dit non. Je veux rester à Saint-Etienne parce que je préfère jouer à Saint-Etienne. Jouer la Coupe d'Europe dans ce club-là et gagner moins d'argent plutôt que de partir en Angleterre pour gagner plus d'argent et « me faire chier » en milieu de tableau anglais. » Voilà, c'est Stéphane."

"Stéphane adorait le Chaudron"

"Stéphane savait qu'à Saint-Etienne, il allait jouer la coupe d'Europe. Il savait qu'il était dans un stade où il y avait une ferveur. Stéphane adorait le Chaudron. Et cette fois-ci, il a fait ce choix-là. Je ne te dis pas que s'il y avait eu un club qui joue la Champions League... Peut-être serait-il parti. Ça, c'est autre chose. Une fois, il a eu l'occasion de partir d’Angleterre pour gagner plus dans un club moyen d'Angleterre, enfin, pas moyen : 7e, 8e. Il a dit : "moi, je reste à Saint-Etienne. Je m'en fous de l'argent. Je gagne bien ma vie, déjà, à Saint-Etienne et je veux gagner avec Saint-Etienne". Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui mesure pleinement ce qu’il a réalisé sur une si longue durée... C’est huit ans de performances exceptionnelles. Bien sûr que tu loupes des matches, de temps en temps. C'est le lot de tous les gardiens. Même les meilleurs au monde. Et finalement, ça se finit comme ça s'est fini ! C'est dommage. Je ne souhaite pas en dire plus."

