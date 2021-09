ASSE : Etienne Green et Claude Puel complimentés en Angleterre

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Après avoir fait savoir qu'il opterait pour l'Angleterre pour ce qui est de sa nationalité footballistique, Etienne Green a été immédiatement convoqué par les Espoirs des Three Lions. Le nouveau sélectionneur de ces derniers, Lee Carsley, a dit tout le bien qu'il pensait du gardien de but de l'ASSE mais également, de façon détournée, du travail de Claude Puel puisqu'il estime que les Verts ont une bonne équipe.

"J'ai regardé ses matchs cette saison et puis quand il a fait savoir qu'il était prêt à se manifester et à faire le changement pour notre fédération, j'ai pensé que c'était génial pour nous. C'est un gardien de but avec beaucoup de potentiel. Évidemment, comme beaucoup de jeunes gardiens, ils ont besoin de matchs, de temps de jeu. C'est ce qu'il se passe pour lui dans son club actuellement, il joue bien et dans une bonne équipe dans un championnat très solide. Je pense qu'il mérite amplement sa place dans l'équipe."

Les Espoirs anglais ont vu leur premier match contre la Roumanie annulé après que deux cas de Covid aient été déclarés dans leurs rangs. Ils affronteront le Kosovo en banlieue de Londres mardi.

This set up - with Lee Carsley actually fills me with a bit of hope and excitement for the u21s https://t.co/pAiSZCDMjb