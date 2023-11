ASSE : Green sort du silence sur son come-back et envoie un message à Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Profitant de la blessure de Gautier Larsonneur, qui souffre d'une entorse acromio-claviculaire de l'épaule gauche, Étienne Green, gardien numéro 2 de l'AS Saint-Étienne, a fait son retour dans les cages stéphanoises depuis deux rencontres. Avant le match face au Paris FC, perdu samedi dernier par les Verts (0-1), le portier anglais s'est exprimé pour la première fois depuis son retour sur les terrains au micro de son club.

"C'est très plaisant de revenir"

"Je vais très bien. C'est très plaisant de revenir. Il y avait une super ambiance et le groupe a fait un super match donc je suis vraiment content. Oui, on a vu que le match de samedi affiche guichets fermés. J'ai envie de te dire "comme d'hab" ! Le public répond toujours présent et on est très fier de ça. Ça va être un bon match, on est bien placé au classement et on met tout en place pour être le plus possible. L'état d'esprit est irréprochable de la part de tout le monde, même au-delà des onze. Cela concerne ceux qui sont sur le banc mais aussi ceux qui ne sont pas convoqués. Forcément, cela se ressent sur le terrain !", a confié Étienne Green, qui rappelle donc à son entraîneur, Laurent Batlles, que tous les Verts ont un état d'esprit irréprochable, même ceux qui sont écartés.

