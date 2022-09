ASSE : Green, un mauvais exemple pour un jeune gardien de L1

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Révélation de la deuxième partie de saison 2020-21 à Saint-Etienne, Etienne Green éprouve les pires difficultés à confirmer depuis. Moins décisif lors de la première partie de 2021-22, il a été relégué au rang de doublure après l'arrivée de Paul Bernardoni en janvier. Et cette saison, alors qu'il devait être titulaire, il a été expulsé coup sur coup face au Havre (0-6) et à Pau (2-2). En tribunes samedi dernier, il a vu Matthieu Dreyer réaliser de beaux arrêts pour permettre à l'ASSE de battre les Girondins (2-0).

Cette crise de croissance a été notée par Yahia Fofana, gardien de 22 ans arrivé à Angers à l'intersaison en provenance du Havre. Lors d'une interview au site Ligue2.fr, celui qui a supplanté... Paul Bernardoni dans les cages du SCO a expliqué combien l'exemple de Green l'avait fait réfléchir : "Je suis venu au SCO pour progresser et apprendre des gens qui m’entourent. Le reste, on verra avec le temps. Je dois apprendre à connaître la Ligue 1. J’espère réaliser une grosse saison et aider le club à se maintenir le plus rapidement possible. Après, je suis toujours un jeune gardien, j’apprends et je découvre au quotidien. Je ne sais pas encore exactement tout ce qu’il faut faire pour être performant. Je n’ai pas encore toutes les clés. Quand tu es jeune, ce n’est pas facile de s’imposer en Ligue 1. J’ai souvent l’exemple d’Étienne Green qui me vient en tête. Il a été lancé puis il a rencontré des difficultés à garder sa place".