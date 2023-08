ASSE – Grenoble : Batlles l'a mauvaise contre l'arbitrage, Monconduit pointe un autre souci

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est un Laurent Batlles dépité qui s'est exprimé à l'issue du premier match perdu par l'ASSE cette saison. « Je pense que le résultat nul aurait été mérité au vu des occasions de part et d’autre. Quand on rate le pénalty et qu’on nous refuse un but, ça ne sentait pas très bon, je me suis dit que si on prenait un contre ça allait être compliqué », a déclaré l'intéressé, qui déplore surtout la faiblesse technique de son équipe sur ce match.

Autre point que le technicien a du mal à digérer : le but refusé aux Verts. But qui était pourtant valable aux vues des images. « Une explication m’a été donnée : comme Charbo’ touchait le ballon, il remettait en jeu Wadji qui était hors-jeu. Sauf qu’en fait, il n’est même pas hors-jeu même si le ballon est touché… Il faut déjà que l’arbitre de touche voit que Charbonnier touche le ballon et qu’après il y ait hors-jeu de Wadji. Sauf qu’en fait les deux ne le sont pas, donc qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça change aussi la physionomie du match parce qu’à un à zéro pour toi, tu ne fais peut-être pas autant d’efforts pour marquer un but et peut-être que tu joues derrière en contre. Ce soir c’est difficile à accepter malgré tout. »

Le but refusé à Saint-Etienne en toute fin de match… ?



Pour rappel, il n’y a pas de VAR en Ligue 2, et Grenoble a marqué 5 minutes après ! ?



pic.twitter.com/PIATNNlbzG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 5, 2023

« Il n'y a pas de sentiment d'injustice par rapport à ce but refusé »

Contrairement à son coach, Thomas Monconduit n'a pas voulu évoquer le but refusé à Ibrahima Wadji comme la raison principale de la défaite même si le score était encore de 0-0 à ce moment-là.

« On a pêché dans la finition. Le penalty raté, le but je ne sais pas si il y a hors jeu ? Ce sont des faits de jeu, on ne va pas se cacher derrière ça. On doit marquer avant (…) Il n'y a pas de sentiment d'injustice par rapport à ce but refusé, valable. Les faits de jeu, il y en aura toute l'année. À nous de concrétiser avant, tout simplement ».

