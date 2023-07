ASSE : Batlles met un taquet à ses joueurs après Grenoble et fait une annonce avant Clermont

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Trois jours après sa large victoire face à l'UNFP Football Club (5-2), l'AS Saint-Étienne s'est incliné ce samedi face à Grenoble (2-1) pour son deuxième match de préparation. Après la rencontre, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a estimé que la défaite des siens n'était pas méritée.

"Il va falloir hausser le niveau"

"Ce n’est pas normal de perdre le match parce qu’au vu du match, je pense qu’on a eu malgré tout la maîtrise tout au long de la rencontre. Aujourd’hui, il faut créer des automatismes entre les joueurs, vous avez vu aussi que j’ai changé beaucoup l’équipe donc à partir de ce moment-là, il y a des jeunes joueurs qui jouent avec des jeunes joueurs, des jeunes joueurs qui jouent avec des plus anciens. On essaye de trouver des automatismes, de faire jouer un peu tout le monde", a d'abord confié le coach forézien avant d'annoncer qu'il allait réduire son groupe avant le prochain match amical, qui sera samedi prochain (16h) contre Clermont.

"On va un peu resserrer le groupe pour Clermont puisque des joueurs vont jouer un peu plus longtemps, ça nous permettra sûrement d’avoir un peu plus d’assise. Après, il va falloir hausser le niveau mais c’est normal aussi au vu des séances qu’on a eues, qui ont été très athlétiques, ça demande beaucoup d’intensité, beaucoup d’efforts. Il y a des choses intéressantes, d’autres moins mais c’est normal, c’est le lot des matchs amicaux."

⚽️ ASSE : les Verts battus par Grenoble, Batlles a du boulot mais un jeune impressionne ! #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/ryRm7AfpUu — But! Saint-Étienne (@ButASSE) July 15, 2023

