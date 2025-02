Stade Rennais Mercato : le remplaçant de Gouiri attendu, une piste surprise en défense

Le Stade Rennais s’apprête à vivre une fin de Mercato de folie avec des arrivées possibles dans tous les sens. Premier de cordée : Kazeem Olaigbe (Cercle Bruges). D’autres devraient suivre.

Sur les dernières heures du Mercato, le Stade Rennais part dans tous les sens pour tenter de conclure plusieurs arrivées et quelques départs. Amine Gouiri parti à Marseille, le SRFC va s’atteler à faire venir un à deux joueurs de couloir devant. On connait l’identité du premier et il s’agira bel et bien de l’international espoir belge Kazeem Olaigbe (Cercle Bruges, 22 ans) dont le nom circulait déjà depuis quelques jours.

Une arrivée qui n’exclut pas un deuxième renfort dans le secteur. Vraisemblablement un joueur connaissant la Ligue 1. Mousa Al-Tamari (Montpellier) est toujours évoqué, contrairement à Zakaria Aboukhlal (Toulouse FC)… Mais d’autres options sont creusées (Junya Ito ?).

Après Brassier, Jérémy Jacquet de retour à Rennes ?

En plus d’un second milieu, Rennes envisage aussi de se renforcer derrière et n’a pas renoncé à faire venir Kevin Danso (RC Lens), aujourd’hui plus proche d’un départ à l’étranger (Wolverhampton ?) mais que les Bretons tentent toujours d’attirer. Ouest-France assure que la piste Anthony Rouault (Stuttgart) est toujours ouverte… Ce qui ne semble plus le cas de celle menant à Alexander Djiku (Fenerbahçe). Un plan de repli est aussi évoqué par le quotidien local avec le retour de prêt anticipé de Jérémy Jacquet (19 ans), titulaire indiscutable à Clermont (L2).

