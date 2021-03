ASSE : grosse attente, rendement mitigé... Adil Aouchiche fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Thomas, Saint-Chamond :

« Il a été très prometteur au début, surtout pour un joueur qui n'avait que très peu joué avec le PSG. Il a profité d'évoluer dans une équipe pleine de confiance en début de saison. Cependant, l'enchaînement a été plus compliqué, sa technique n'a pas compensé son manque de physique, et il n'a pas pu prendre pleinement le jeu de l'équipe à son compte. Certes, il n'a pas été aidé par une équipe en déclin au fil des matches... Il a ensuite fait partie des joueurs placés sur le banc par Puel. Était-ce le bon choix ? Difficile à dire tant Puel a subi les événements, blessés, Covid-19... Plus qu'il ne les a contrôlés. Malgré tout, les derniers matches d'Aouchiche ont été plutôt bons, donc on peut penser que l'attitude de Puel vis-à-vis du joueur a été bonne. »

Jean-Claude, Huriel :

« Il commence à prendre ses marques. C'est un très jeune joueur avec un gros potentiel. Claude Puel veut en faire l'un de ses leaders pour les prochaines saisons. Je trouve qu'il a beaucoup d'envie, qu'il se met au service de l'équipe, et qu'il ne garde pas trop le ballon contrairement à certains anciens.»

Thomas, Machézal :

« Je sens qu'Aouchiche est très heureux d'être là aujourd'hui à l'ASSE. Il est avec un bon coach, qui aime faire jouer les jeunes, et qui lui donne du temps de jeu. Ce qu'il n'avait pas au PSG. C'est un joueur qui ne peut apporter que du bien au sein de l'équipe. Je le trouve très bon techniquement, il a une bonne vision du jeu. Il joue juste. Il n'a que 18 ans donc il a encore beaucoup à apprendre. C'est sûr qu'il va progresser. »

Jean-Loup, Ploërmel :

« Aouchiche est difficile à juger. Il alterne entre le chaud et le froid. On voit bien qu'il a du ballon et de la technique, mais il tarde à vraiment exploser. Il faut dire aussi que Puel ne le fait pas jouer à son vrai poste. Mais il le voulait absolument, et ce n'est pas pour rien. Il est encore très jeune. Peut-être attendons-nous trop de lui ? Je lui fais malgré tout encore confiance pour la suite. »

Yassine, Saint-Étienne :

« C'est un joueur qui a un futur prometteur. Il a une excellente vision du jeu, dès qu'il touche le ballon. Il doit néanmoins progresser physiquement. On voit qu'il est encore tendre dans les duels. »

Maxime, Cavigny :

« Aouchiche est arrivé avec la pression d'être la star du Mercato stéphanois, malgré son jeune âge. Lorsqu'il était positionné en numéro 10, il était vraiment à son aise, en donnant de très bons ballons cassant les lignes défensives. Mais dans le couloir gauche, il est moins à l'aise. Je le trouve très intéressant techniquement et dans sa vision de jeu, mais il est tout de même tendre. Ce qui s'explique par son âge. Je pense que Puel le considère tout de même comme le futur de l'équipe, comme d'autres jeunes. Pour sa première saison professionnelle, il reste très prometteur et à mon avis, Puel veut lui laisser le temps d'éclore. Avec Gourna, c'est le futur patron de l'équipe. À partir de la saison prochaine, il va devenir de plus en plus indispensable. Je mettrais même une pièce sur le fait qu'il réalise une excellente deuxième saison professionnelle, car il est pétri de talent. »

Loïs, Le Cheylard :

« J'étais très heureux de son transfert l'été dernier. Claude Puel a géré ce dossier dans le silence durant plusieurs mois. C'est un joueur d'avenir, qui vit sa première saison en Ligue 1. Il faut donc qu'il prenne en confiance, en volume physique également. Il a une très bonne qualité de passe, et une vision du jeu. Je pense qu'il pourra faire une saison complète dès la prochaine saison, après un an d'adaptation. »

Valentin, Corbeil-Essonnes :

« Adil est en dessous de mes attentes pour l'instant, mais il est tout de même au niveau. Il a de nombreuses qualités que l'on peut voir à chacune de ses entrées, titularisations : technique, justesse, vista... Mais le problème est qu'il est sous utilisé et mal utilisé par Puel, non pas à justre titre selon moi. Cela met une forme de contrainte à sa progression puisque ses allers- retours entre banc et terrain, et son changement constant de poste, freinent sa potentielle régularité.

Il a d'énormes qualités et ça se voit, mais je pense que l'environnement n'est pas propice à ce qu'on voit de lui ce dont il a fait l'objet d’espérances lors de son achat au Mercato. »