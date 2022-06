ASSE : grosse mise au point sur l'avenir des Green Angels

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'AS Saint-Etienne a pris cher après les graves incidents du 29 mai contre Auxerre : trois points de pénalité pour débuter sa saison en L2 et quatre matches à huis clos à Geoffroy-Guichard. Des sources internes au club ont fait état d'une envie de la direction de dissoudre les deux principales associations de supporters, les Green Angels et les Magic Fans, après l'invasion du terrain et l'attaque de la tribune d'honneur.

Mais l'association de défense des supporters a publié un communiqué afin de rappeler que les clubs n'ont pas le pouvoir de dissoudre des associations : "Contrairement à ce qui a été annoncé dans la plupart des médias stéphanois cette semaine, ni l'ASSE ni la préfecture de la Loire n'ont la compétence pour dissoudre les associations-groupes de supporters. En effet, la dissolution administrative d'une association doit se faire par décret et en conseil des ministres. Messieurs les journalistes, merci de garder votre calme, de vérifier juridiquement vos écrits et de laisser l'enquête pénale se dérouler". En revanche, un club peut interdire l'accès au stade à un groupe, comme l'OM l'a fait avec les Yankee...

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la plupart des médias Stéphanois cette semaine, ni l'@ASSEofficiel ni la préfecture de la Loire n'ont la compétence de dissoudre les associations/groupes de supporters. — Association de Défense des Supporters Stéphanois (@AD2Sasso) June 29, 2022

Pour résumer Il a été prêté au président de l'ASSE, Roland Romeyer, l'intention de dissoudre le groupe ultra des Green Angels après les graves débordements survenus contre Auxerre. En fait, il n'en aurait pas la capacité, celle-ci revenant uniquement au ministère.

Raphaël Nouet

Rédacteur

