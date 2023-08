ASSE : grosse perte pour le prochain adversaire des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Après leur entame ratée face à Grenoble (0-1) samedi, Laurent Batlles et ses hommes n'ont pas d'autre choix que de prendre les trois points ce week-end à Rodez. Ils devraient pouvoir compter sur certains joueurs plus en forme, puisqu'ils auront définitivement évacué le virus gastro-intestinal qui les avait frappés la semaine précédente. Anthony Briançon avait ainsi été contraint de quitter ses partenaires dès la mi-temps face au GF38. Si l'ASSE sera a priori plus forte samedi, son adversaire, Rodez, sera diminué.

Le RAF a perdu son patron défensif

En effet, les Ruthénois ont enregistré un gros coup dur lors du match nul arraché à Ajaccio (1-1) pour les trois coups du championnat. Leur défenseur Eric Vandenabeele s'est gravement blessé en première période. Il souffre d'une luxation d'une cheville avec rupture du ligament interne. Il ne devrait pas rejouer avant plusieurs mois et donc certainement pas samedi. Un vrai coup dur pour Rodez puisque Vandenabeele était le patron de la défense à trois.

Le calendrier de l'AS Saint-Etienne pour la saison 2023-24

Le RAF ne sera pas au complet pour recevoir les Verts samedi #RAFASSE 👇 #ASSE https://t.co/2zJXlcu5AI — Envertetcontretous (@Site_Evect) August 7, 2023

Podcast Men's Up Life