ASSE : grosse sanction après les débordements des Ultras face à Jura Sud ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Et c’est reparti pour un tour ! Après une année marquée par d’innombrables débordements en tribunes, le 16e de finale de la Coupe de France entre Jura Sud et l’ASSE (1-4) a encore viré à des incidents commis par les supporters en début de match.

« Le match aura surtout été marqué par la débilité de certains pseudos-supporters stéphanois qui auraient bien pu transformer la fête prévue en cauchemar. Piteusement, résume Le Journal de Saône-et-Loire dans son édition du jour. Après seulement une minute de jeu. Avec des jets de fumigènes et de pétards, dont l'un a frôlé le portier jurassien Mensah, obligeant Monsieur Dechepy à d'abord interrompre le jeu puis à renvoyer tout le monde aux vestiaires. » Après deux minutes de jeu, l’arbitre a ainsi dû renvoyer les joueurs aux vestiaires après les agissements d’un parcage d'environ 500 Stéphanois, pour une pause forcée de vingt minutes.

Arrivés à quelques minutes du coup d’envoi, en deux vagues, les ultras de l’ASSE ont entraîné l’interruption en craquant un nombre important de fumigènes, rendant la visibilité difficile, et en envoyant des pétards et même des feux d’artifice. Les « direction démission » ont fleuri et les fans accrochés au filet ont fait entendre leur colère. Forcément, des représailles se préparent. « La FFF va certainement sanctionner l’ASSE pour ces débordements, qui montrent que l’atmosphère reste tendue autour du club », glisse L’Équipe. Le club ligérien n’avait pas forcément besoin de cela pour démarrer l’année.

🎙 P. Dupraz : La priorité, c’est de gagner le prochain match. C’est même une obligation même si Dieu sait qu’il est très difficile de gagner sur commande.



On va travailler pendant 2 semaines. Comme le temps nous ait donné, on va en profiter pour doubler les séances. #ASSE pic.twitter.com/RvBKUySD4t — Sainté Inside (@SainteInside) January 2, 2022