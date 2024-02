ASSE : Guillou a confiance en Dall'Oglio

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Larges vainqueurs d'une équipe de Troyes complètement à côté de la plaque, les Verts ont régalé leur public, pour une fois, et Patrick Guillou, une fois n'est pas coutume, s'est montré élogieux dans sa chronique d'après match au Progrès. L'ancien défenseur a livré les clés d'une bonne fin de saison. "Espérons que ces Verts, conscients du danger, optent jusqu’à la fin de la saison pour jouer la carte de la rupture. Espérons que cette victoire sonne la fin du dilettantisme. Opportun parfois de sortir de l’illusion pour affronter la vérité. Pour continuer sur cette lancée, chacun doit être convaincu par les options choisies, par le rôle à tenir et par la confiance envers le partenaire à respecter sa mission au sein de l’organisation ! Si elle est garantie, la dynamique de jeu sera assurée."

"Coach ODO est capable de fédérer"

Et à lui de glisser... "Coach ODO est capable de fédérer à condition que ses joueurs soient convaincus et impliqués. Sur l’autoroute du bonheur, il n’y a plus de temps à perdre. Ni au péage ni à la station-service. Dans cette course folle, l’ASSE réussira-t-elle le come-back du siècle ?" Premier élément de réponse samedi à 15h à Angers.

