ASSE : Guillou aiguille les Verts sur le talon d’Achille d’Auxerre

On peut faire confiance à Pascal Dupraz et son staff pour avoir recueilli le maximum d’informations sur l’AJ Auxerre avant le double barrage de jeudi et dimanche. Partrick Guillou, en bon supporter de l’ASSE qu’il est, a toutefois donné quelques tuyaux aux Verts sur les qualités et défauts de l’équipe icaunaise.

« De toutes les équipes que j’ai pu voir et dont j’ai commenté les matchs, Auxerre est celle qui présente le plus de largesses défensives, a-t-il analysé dans Le Progrès. La force d’Auxerre, c’est aussi sa faiblesse. C’est une équipe très joueuse. L’AJA propose la plupart du temps un 4-1-4-1, avec la volonté de faire courir l’adversaire, de créer beaucoup de situations de jeu.

Les Auxerrois ont une ligne de cinq joueurs à vocation offensive. Avec Charbonnier en pointe qui dévie et contrôle les ballons, qui oriente le jeu. Il est aussi à la finition. C’est la vraie plaque tournante de cette équipe. Autour de lui, il y a un paquet de joueurs (Hein, Perrin, Sakhi, Autret, Dugimont) qui ont tous le même profil : petits, vifs, créatifs et très bons techniquement. »

Après avoir donné les qualités offensives de l’AJA, Guillou a évoqué ses lacunes défensives. « Auxerre est une équipe qui prend des buts et n’aime pas trop défendre. Il faudra mettre la pression sur Donovan Leon, a-t-il ajouté. Il réalise des arrêts réflexes assez intéressants mais au niveau des prises de balle, de la lecture des trajectoires ou du placement des mains, c’est peu orthodoxe. Il peut passer à travers. Jeudi, il y aura forcément à un moment donné un ballon à gratter. »

Pour résumer Patrick Guillou, grand et fidèle supporter de l’ASSE, a analysé la double confrontation qui attend les Verts en barrage jeudi et dimanche. L’occasion pour lui de donner de plus amples informations sur l’AJ Auxerre, leur prochain adversaire.

Bastien Aubert

Rédacteur