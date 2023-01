ASSE : Guillou continue de dézinguer la direction pour mieux soutenir les ultras

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après un nul contre Caen (1-1), l'AS Saint-Etienne a battu Laval (1-0) mardi pour la 18e journée de Ligue 2. Cela ne lui a pas suffi à s'extirper de la dernière place du classement mais, au moins, elle n'est pas larguée par les autres candidats au maintien. L'injection de sang frais (Larsonneur, Appiah, Charbonnier) semble lui avoir fait du bien. C'est en tout cas l'avis de beaucoup, mais pas de Patrick Guillou. Dans son billet pour Le Progrès, l'ancien défenseur continue de se montrer très actif à l'égard de la direction stéphanoise et apporte son soutien aux ultras dans leur combat pour un changement.

"Les Verts sont toujours derniers de cordée après l'écrasante victoire contre Laval. Sur les 20 derniers mois, une nouvelle direction au quotidien, trois coaches, une soixantaine de mouvements, un nouveau staff technique, un nouveau préparateur physique, une nouvelle cellule de recrutement, un nouveau directeur de la sécurité, un nouveau directeur de la communication, une préparatrice mentale pour être vingtième… de Ligue 2. Et au club, certains s’étonnent encore de la vindicte populaire.

Rien que cette saison, 39 joueurs utilisés, 5 gardiens et 8 systèmes de jeu différents. Le rappel des évidences permet parfois d’analyser les dérives et de comprendre les facteurs d’exaspération. La fuite en avant du triumvirat de ces dernières semaines ne dissipe pas les doutes. Pour l’avenir à court terme, il s’agira avant tout d’éviter les liaisons dangereuses et la lutte des crasses."