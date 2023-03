ASSE : Guillou invite les Verts à voir plus loin que les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Joueur de 1997 à 2000 puis de 2001 à 2003, Patrick Guillou est un passionné de l'AS Saint-Etienne, dont il suit l'actualité au quotidien et pas seulement parce qu'il commente la L2 sur beIN. Ses chroniques dans Le Progrès sont souvent incisives. Mais c'est parce qu'il veut le meilleur pour les Verts. D'ailleurs, dans un entretien à France Bleu, l'ancien défenseur a invité l'ASSE à se projeter au-delà du choc à Bordeaux cet après-midi et des prochaines journées pour préparer dès à présent un prochain exercice qui devra être ambitieux.

"Tout dépend où l'on fixe le curseur quand on évoque un renouveau. L'ASSE est un club qui transpire la passion et qui amène, parfois, à la déraison. Si l'on prend les résultats bruts du mois de février, ces quatre victoires face à des concurrents directs pour le maintien, on se dit que l'on va se sauver et que c'est génial. Mais à un moment donné, même si nous avons connu des mois et des années difficiles, il faut essayer d'analyser pourquoi nous en sommes arrivés là et pourquoi nous arrivons à nous réjouir d'avoir gagné quatre matchs d'affilée face à des équipes de bas de tableau de Ligue 2 avec ce club, avec l'effectif et avec tous les mercatos qu'il y a eu. C'est un truc de fou ! Parce qu'il y a de l'affect, on en oublie l'essentiel : aujourd'hui, notre club est quinzième de Ligue 2. J'entends déjà les critiques dire que je suis toujours aigri, mais non ! Ces bons résultats nous permettent d'envisager différemment l'avenir sur le très court terme, et cela veut dire préparer déjà la prochaine saison. Il faut bosser, bosser et encore bosser. On me dit que l'ASSE le fait, d'accord, mais quand j'analyse ce que l'on a fait au cours des quatre dernières années, on le fait mal."