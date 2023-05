ASSE : Guillou lance un pavé dans la mare de Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Battue à Laval (1-2) samedi, l'ASSE a déçu, affichant des lacunes déjà vues à maintes reprises, notamment un bloc trop fissuré. Dans sa chronique d'après-match au Progrès, Patrick Guillou, s'est agacé de ses errements. « Ce qui surprend désagréablement c’est l’indiscipline défensive, estime-t-il. La nécessité de changer les choses au niveau du comportement général semble une évidence. Ces attitudes provoquent frustration et colère. L’assise et la stabilité défensives semblent à la fois la base et la clé des futurs succès. Ce groupe doit comprendre qu’il doit rendre la progression adverse la plus difficile possible. Cet impératif absolu d’empêcher l’adversaire de pénétrer facilement dans le dernier 1/3. Du gardien à l’attaquant tout le monde doit se sentir concerné. Intégrer la notion de « défendre ensemble ».

« Arrêtez de rêver et recommencez à bosser »

Selon Guillou, les Verts ne pourront donc pas prétendre à jouer la montée la saison prochaine s'ils ne corrigent pas le tir... « Arrêtez de rêver et recommencez à bosser. Surtout ne pas galvauder la fin du championnat et respecter l’équité de la compétition. Tout le monde doit se remettre la tête à l’endroit. L’objectif de cette fin de saison est de terminer sur trois victoires. Dans le foot, on peut avoir des excuses ou des résultats mais rarement les deux en même temps. »