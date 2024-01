ASSE : Guillou prend Ruffier pour taper sur Caiazzo, Romeyer et Puel

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans son édition du mercredi 17 janvier, L'Equipe a publié un dessin de Lasserpe dont le thème était l'issue du procès Ruffier. L'ancien gardien a traîné l'ASSE devant les prud'hommes pour contester sa mise à l'écart en 2020. Il réclamait 5 M€ de dommages et intérêts mais n'a reçu "que" 900.000€ d'indemnité. Dans son style caractéristique, Lasserpe dessine les présidents stéphanois, Roland Romeyer et Bernard Caiazzo, et leur fait demander à leur ex-portier s'il veut racheter le club avec l'argent récupéré...

"Tu ne méritais pas cette sortie sans honneurs et sans fleurs !"

Une illustration qui a visiblement plu à Patrick Guillou puisque celui-ci a écrit sur Twitter : "No comment ! Merci Stéphane pour tes performances et ta fidélité ! Tu ne méritais pas cette sortie sans honneurs et sans fleurs !!! Allez les Verts !". L'ancien défenseur est toujours très critique envers l'actuelle direction des Verts. Même un Loïc Perrin n'échappe plus à ses foudres !

No comment ! Merci Stéphane pour tes performances et ta fidélité ! Tu ne méritais pas cette sortie sans honneurs et sans fleurs !!! Allez les Verts ! @lequipe pic.twitter.com/jcKurFeZzO — GUILLOU Patrick (@pguillou42) January 17, 2024

