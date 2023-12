ASSE : Guingamp décisif pour l'avenir de Batlles ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Et de 4 ! L'ASSE s'est inclinée ce soir à Amiens (0-1), sa quatrième défaite de rang en L2. A l'issue de la rencontre, au micro du diffuseur, Laurent Batlles avait le masque. Il n'a pas voulu accabler ses joueurs, estimant qu'un nul aurait été mérité. "Cette défaite est difficile à expliquer, a-t-il commenté. Il n'y a pas grand chose à dire aux joueurs. On prend un but sur le premier tir cadré d'Amiens. Après on a fait ce qu'on pouvait. J'ai essayé d'apporter plus de solutions devant en changeant le système mais on n'a pas vraiment pu se créer plus d'occasions que ça. On n'a pas pu revenir au score. Sur ce match, je pense que le nul aurait quand même été logique. On n'a pas été mis en danger sauf une fois. C'est malheureux pour nous."

"On doit reprendre notre marche en avant, pour tout le monde, pour les joueurs, pour le club, pour le staff aussi."

Et à lui d'ajouter, sur le prochain rendez-vous de mardi contre Guingamp... "Il faudra essayer de ne pas prendre de but parce que ces derniers temps on a tendance à ne pas en marquer beaucoup. Il faut stopper cette série. On doit reprendre notre marche en avant, pour tout le monde, pour les joueurs, pour le club, pour le staff aussi." La patience de Roland Romeyer serait en effet bien entamée...

