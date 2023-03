ASSE : Guion enrage toujours à Bordeaux, le nouveau talon d’Achille des Verts identifié ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

L’ASSE poursuit sa remontada. Après quatre victoires consécutives, les Verts ont eu beau avoir été accrochés à Bordeaux samedi (1-1), ils ne perdent plus et peuvent désormais préparer la suite de la saison avec plus de sérénité. David Guion, lui, continue d’enrager après le penalty encaissé face aux Verts.

« Sur un geste défensif malheureux, on leur donne un penalty, a affirmé le coach des Verts dans des propos relayés par Poteaux Carrés. On a bien vu après que la faute était en dehors de la surface de réparation… Mais c’est nous qui leur donnons ce pénalty. Ils n’avaient rien sinon en seconde mi-temps. Elle est là, la frustration. »

De son côté, les Verts affichent un talon d’Achille bien ciblé avant la réception du SC Amiens (19h) : Saint-Étienne est la cinquième équipe de Ligue 2 à encaisser le plus dans le money time (9). À l’opposé, l’ASSE est la troisième formation à inscrire le plus de buts dans le dernier quart d’heure (10).