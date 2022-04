ASSE : Guion (Girondins) sait comment battre les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

David Guion aurait pu se rendre dans le vestiaire des visiteurs, demain au Matmut-Atlantique. En contacts avec les dirigeants stéphanois au moment du remplacement de Claude Puel en décembre dernier, l'ancien entraîneur de Reims avait eu des exigences trop importantes, notamment en ce qui concerne son staff. Ce qui fait que l'ASSE a finalement opté pour Pascal Dupraz et elle n'a pas à s'en plaindre aujourd'hui puisqu'elle est passée devant le FCGB au classement.

D'ailleurs, le match de demain entre les deux clubs amis sera décisif pour Bordeaux, qui pointe à quatre longueurs des Verts. En cas de défaite, la relégation serait sûrement au bout du chemin. Ce qui a incité David Guion à se montrer assez offensif en conférence de presse ce mercredi alors que son équipe sort pourtant d'un 1-6 à Lyon et devrait faire profil bas... "On sait que dans ce "mini championnat", tous les adversaires sont à portée de main. Il faut avancer et retrouver les mêmes sensations que contre Metz. Il faudra étouffer notre adversaire et être capable de trouver les failles sur lesquelles on doit appuyer. L’équipe la plus relâchée aura le plus de chance de l’emporter. On n’a pas peur. On a prouvé qu’on était capable d’appréhender ces événements difficiles."

Après un "accident inacceptable" à Lyon, l’entraîneur des Girondins David Guion attend une réaction de son équipe face aux Verts pour "s’offrir une victoire et continuer à espérer" le maintien.



Pour résumer L'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, s'est montré très offensif pendant sa conférence de presse avant le match face à l'ASSE, dernière chance pour son équipe d'aller chercher le maintien, elle qui pointe à quatre longueurs des Verts.

