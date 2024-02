ASSE : Hamouma a de sacrés remords pour sa retraite

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après 18 ans de carrière chez les professionnels, Romain Hamouma, qui est passé à l'AS Saint-Étienne entre 2012 et 2022, a décidé de prendre raccrocher les crampons l'été dernier. Reconverti entraineur des attaquants du centre de formation des Verts, le Français est revenu sur ce choix dans un entretien accordé à Parlons Sports Loire.

"Je me dis que j'aurais peut-être dû continuer"

"Il y a eu plusieurs étapes en vérité. D'abord la fin de l'aventure avec Sainté. On descend en Ligue 2, le barrage a été catastrophique. C'était une période vraiment difficile pour moi. Je ne savais pas si je devais rester, partir, tout le monde était perdu. J'ai pris la décision de reconstruire mais je n'avais pas envie de partir de l'ASSE honnêtement. C'est un choix que j'ai pris à contrecœur. J'ai eu quelques pépins à Ajaccio en plus. Je suis quelqu'un qui aime être sur le terrain mais j'en avais marre des saisons galères. Je ne prenais plus de plaisir. Pourtant, j'ai connu des moments fous de Coupe d'Europe par exemple, mais aussi des saisons compliquées. Quand c'est une fois ça va, mais quand c'est deux fois, trois fois... C'était trop. Quoi qu'il en soit arrêter était vraiment une décision difficile à prendre", a d'abord confié l'ancien numéro 21 de l'ASSE avant d'afficher de vrais remords au sujet de sa retraite.

"Après encore aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû continuer. Ce n'est pas simple. C'est dur. On fait du foot depuis qu'on a 5 ans. On s'entraine pour un objectif, pour la compétition, c'est aussi du dépassement de soi au niveau physique. Sans parler de toutes les émotions qu'on peut avoir. Dans la vie on ne les a plus. Faire descendre une tribune sur un but, ça n'existe pas dans la vie ! On a un vrai quotidien qui s'arrête du jour au lendemain et c'est très compliqué. Ce sont d'ailleurs ces émotions ressenties sur le terrain qui lui manquent le plus aujourd'hui : "J'ai vécu tellement de grands matchs qui m'ont marqué à vie. C'est d'ailleurs ce qui me manque le plus, de jouer et de ressentir le public avec toi."

