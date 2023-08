ASSE : Hamouma annonce sa retraite avec un message émouvant

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

C'était attendu depuis la fin de la saison et la relégation d'Ajaccio, c'est officiel : Romain Hamouma prend sa retraite. L'ailier de 36 ans, qui a connu tant de blessures dans sa carrière, a annoncé la nouvelle sur Instagram via un message émouvant. Il devrait prendre la route de Saint-Etienne, où l'attend un projet de reconversion, sans doute comme entraîneur chargé de la formation des jeunes attaquants.

""La fin de mon rêve est arrivée"

"La fin de mon rêve est arrivée. C’est avec une grande émotion que je vous annonce la fin de ma carrière. Connaissant la difficulté de parvenir à devenir joueur professionnel, le petit garçon que j’étais sur mon terrain stabilisé de Lure n’aurait jamais cru à une carrière comme la mienne… Pour y parvenir, j’ai dû tomber, me relever, recommencer, sans jamais abandonner, en croyant en mon rêve et en donnant le maximum. Je voudrais remercier tous mes éducateurs, les entraîneurs, les kinésithérapeutes, les docteurs, le personnel des clubs qui travaille dans l’ombre, les joueurs, les présidents et toutes les personnes de près ou de loin qui m’ont permis de grandir et de me faire avancer. Je voudrais remercier ma femme, mes enfants, mes parents, ma sœur, mon frère et ma belle famille qui m’ont toujours soutenu dans les moments de joies et de peines… Remercier mon agent pour le suivi de ma carrière. Je voudrais avoir une attention particulière pour les supporters : merci pour votre soutien, vos messages, vos encouragements et quelques sifflets parfois qui m’ont donné de la force."

#ASSEhttps://t.co/QMcUUzwc5v — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) August 7, 2023

