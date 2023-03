ASSE : Hamouma inspire un ancien Vert qui perce en Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Dans un entretien accordé à 90 Football, Arnaud Nordin, qui a quitté l'été dernier l'AS Saint-Étienne pour rejoindre Montpellier, s'est montré dithyrambique envers son ancien coéquipier chez les Verts, Romain Hamouma, à qui il aimerait ressembler dans le futur.

Podcast Men's Up Life

"J'aimerais ressembler à Hamouma plus tard"

"J'aimerais ressembler à Romain Hamouma plus tard. J'ai pu évoluer avec lui de nombreuses années. C'est quelqu'un qui plus jeune allait vite et il a dû changer son jeu parce qu'il n'est plus tout jeune, c'est un vieux maintenant. Il a une technique incroyable et il ne joue qu'avec sa tête. Justement, grâce à ça, il arrive quand même à prendre l'avantage sur ses défenseurs", a confié l'attaquant héraultais, qui a connu Romain Hamouma chez les pros à l'ASSE de 2016 à 2022.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

TAILLE PATRON 🫡

❌⚽️ Larsonneur a éteint la guerre de goals !

🗞 Retrouvez-nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne 🔗 https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/LzVOHf17Yy — But! Saint-Étienne (@ButASSE) March 7, 2023

Pour résumer Dans un entretien accordé à 90 Football, Arnaud Nordin s'est montré dithyrambique envers son ancien coéquipier chez les Verts, Romain Hamouma, à qui il aimerait ressembler dans le futur.

Fabien Chorlet

Rédacteur