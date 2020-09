ASSE : Hamouma s'agace au sujet de ses blessures

Deux frappes enroulées magnifiques, l'une du droit, l'autre du gauche, ont montré dimanche dernier combien Romain Hamouma avait du talent. Ce qui a fait regretter à nombre d'observateurs que son physique n'ait pas été à la hauteur de ses pieds. Car l'ailier a souvent fréquenté l'infirmerie en raison de mollets fragiles.

Mais il ne faut visiblement pas le chatouiller sur ce sujet. Interrogé par RMC, Hamouma s'est agacé d'une question portant sur sa propension à passer par l'infirmerie au cours d'une saison. Tout ce qu'il veut retenir, lui, c'est que quand il est opérationnel, il est un joueur sur lequel son entraîneur, Claude Puel, peut s'appuyer.

"On retient toujours le négatif"

"Comme j'ai dit, 270 matchs, 33 par saison. Après voilà c'est sûr que j'ai des pépins. Le fait de jouer sur le côté pour un joueur de 33 ans, c'est moins évident. Le repositionnement va me permettre de me libérer un peu plus. Si ça m'embête qu'on parle de mes pépins physiques ? Oui, c'est redondant. J'ai quelques pépins après je pense être un joueur sur lequel on peut compter. Quand je suis sur le terrain, je prouve que j'ai les capacités pour aider mon club. On a l'impression qu'on retient toujours le négatif. Après je ne suis pas là pour me justifier non plus."