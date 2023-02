ASSE : Hamouma seconde Batlles pour secouer les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Mardi soir à Furiani, l'AS Saint-Etienne a subi une nouvelle défaite, qui la scotche à la 19e place du classement de Ligue 2. Assommés par Sochaux quatre jours plus tôt (défaite 2-3 après avoir mené 2-1 à la 89e...), les Verts n'ont pas su réagir en Corse. Et ce alors qu'ils comptaient sur un soutien de poids en la personne de Romain Hamouma. Désormais à Ajaccio, l'attaquant de 35 ans avait parcouru les 146 kilomètres séparant les deux grandes villes de l'île de Beauté pour soutenir le club dans lequel il a joué pendant dix ans (2012-22) et avec lequel il a un contrat de reconversion.

Ce fut insuffisant mais Hamouma ne s'est pas contenté de jouer les supporters. Selon Le Progrès, il est descendu dans le vestiaire stéphanois après la partie pour saluer tout le monde mais également pour tenter de remobiliser les joueurs. Il sait combien une relégation peut être catastrophique à Saint-Etienne puisqu'il était de l'équipe descendue en L2 la saison dernière. Il avait même réussi à repousser l'échéance, son but à Nantes (1-1) lors de la dernière journée ayant envoyé les Verts en barrages. Barrages s'étant conclus par une soirée de cauchemar dans le Chaudron face à Auxerre. C'est peut-être cette expérience chaotique qu'Hamouma a évoqué dans son discours...