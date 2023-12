ASSE : Huard prêt à donner sa chance à un héros du Mondial U17 face à Nîmes ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Ce samedi, Geoffroy-Guichard accueille une affiche des années 60-70 avec ASSE-Nîmes. Affiche qui a mal vieilli puisque les Verts sont en Ligue 2 et les Crocodiles en National. La rencontre s'inscrit dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Saint-Etienne ne l'aborde pas dans les meilleures dispositions, entre le renvoi de Laurent Batlles mercredi et l'absence pour diverses raisons de onze joueurs (Appiah, Batubinsika, Bentayg, Briançon, Diarra, Dreyer, Sissoko, Monconduit, Pétrot, Tardieu et Wadji) !

Amougou titulaire face aux Crocos ?

L'entraîneur intérimaire, Laurent Huard, va devoir piocher en réserve pour constituer son onze de départ et, selon Evect, il pourrait faire appel à un jeune dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, Mathis Amougou. Le milieu de terrain était jusqu'à dimanche dernier en Indonésie avec l'équipe de France U17, qui s'est inclinée en finale du tournoi face à l'Allemagne (2-2, 3 t.a.b à 4). Très en vue, Amougou pourrait être récompensé de ses bonnes prestations avec les Bleuets par une titularisation cet après-midi.

