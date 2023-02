ASSE : Ibrahim Sadiq a refait parler de lui

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Le 31 janvier dernier, alors que tout était prêt pour une signature à Saint-Etienne, Ibrahim Sadiq était finalement reparti en Suède. L'ailier ghanéen de 22 ans a expliqué par la suite qu'il avait préféré renoncer car il ne le sentait pas. Le coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin, a, lui, eu une version radicalement différente de cette volte-face : "Je ne pense pas que c’était lui qui décidait, malheureusement. Ils ont changé les conditions financières. Oui, c'était notre piste prioritaire à ce poste. Cela faisait un moment qu’on était dessus. On avait étudié d’autres pistes aussi, on avait trouvé un accord, certes dans les derniers moments, c'est souvent ce qui arrive. Toutes les autres pistes avaient été mises de côté donc c'est difficile de rebondir derrière. Il a dû repartir à 21h de L'Etrat...".

Ibrahim Sadiq est donc retourné dans son club de Häcken, situé à Göteborg. Où il a participé à la préparation d'avant-saison et vient de jouer son premier match officiel en 2023, en Coupe de Suède contre J-Södra IF, un club de Deuxième division. Les Jaune et Noir se sont imposés 5-0 et l'ailier gauche ghanéen a distribué deux passes décisives, sur les premier et troisième buts des siens. Ce qui tend à confirmer que dans cette histoire, tout le monde a perdu, de l'ASSE à Sadiq en passant par ses agents.