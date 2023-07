ASSE : Ibrahim Sissoko a déjà mis un coéquipier sur le carreau !

Ibrahim Sissoko ne tarde pas à se mettre en évidence. Le nouvel attaquant des Verts, recruté à Sochaux contre 2,2 millions d'euros (7 buts en Ligue 2), aura la lourde tâche de remplacer Jean-Philippe Krasso, parti rejoindre l'Etoile Rouge de Belgrade à l'issue de son contrat. En attendant le début des choses sérieuses avec la réception de Grenoble le 5 août prochain, le Malien de 27 ans s'illustre à l'entraînement.

Ce jeudi avait lieu une séance à l'Etrat pour le groupe de Laurent Battles. Relayé par les Poteaux Carrés, un supporter a livré son compte-rendu en insistant sur la prestation de Sissoko. Il relève des points positifs et négatifs sur les qualités du joueur tandis que son coéquipier Lamine Fomba pourrait lui aussi témoigner :

"Ibrahim Sissoko est un beau bébé, sur les matchs, je ne l'ai pas trouvé transcendant et plutôt maladroit, mais sur le dernier match, il a semblé plus en jambes, c'est un joueur puissant, pas un monstre de vivacité, mais sur deux trois gestes, il a montré de la justesse technique. Ce n'est pas Krasso mais il peut se déplacer sur un côté et fixer et accélérer. Il a une grosse frappe, Lamine Fomba peut en témoigner en ayant pris une frappe dans l'entrejambe..."