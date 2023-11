ASSE - INFO BUT! : ça se tend à nouveau pour Laurent Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Renversée par Pau (1-2), l'ASSE a subi une 3e défaite consécutive en L2 ce samedi sous les sifflets nourris d'un Chaudron qui a fait entendre sa colère. "On a pris les buts au moment où les entrants sont arrivés, il n’y a pas eu les rendements escomptés", a commenté Laurent Batlles après la rencontre, en chargeant donc ses remplaçants. Mais le coaching de l'ancien troyen a interpellé, avec notamment la sortie d'Aïmen Moueffek, à 1-0, alors que le milieu de terrain était le meilleur joueur sur le terrain. Sa nervosité et celle de son staff a déteint sur ses joueurs en fin de match et il n'a pas su trouver la réponse au changement tactique de son vis à vis palois Nicolas Usaï.

Romeyer n'a pas envie de le prolonger. Et il apprécierait Laurey

De toute évidence, cette défaite n'arrange pas ses affaires. En fin de contrat, le technicien sait qu'il est dans le viseur de Roland Romeyer qui s'était permis certaines ingérences en début de saison (notamment en préconisant un changement de système de jeu). A plusieurs reprises depuis son arrivée, Batlles a échappé de peu à un licenciement, la saison dernière mais aussi au début de l'automne. Dans ce contexte, une prolongation paraît improbable et à six mois de la fin de son contrat, l'ancien milieu de terrain n'est pas à l'abri d'une éviction si la mauvaise série venait à perdurer. Le contexte économique du club, avec une possible vente et des difficultés financières, est peu propice à un changement de coach et de staff. Il faudrait aussi que Romeyer trouve un successeur, lui qui avait sondé Patrice Garande et Jean-Marc Furlan il y a un an. Mais le profil de Thierry Laurey, libre depuis son expérience au Paris FC, lui plairait, entre autres. Et dans sa volonté de remonter en L1, il n'est pas dit qu'il restera les bras croisés en cas de nouvelles désillusions contre Amiens et Guingamp, samedi et mardi prochains...

