ASSE - INFO BUT! : coup de tonnerre pour la vente du club, l’État entre en scène !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La vente de l’ASSE a pris un nouveau tournant mardi. En effet, comme nous l’a rapporté une de nos sources, document à l’appui, le Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a remis en vente par décret les parts du club qui appartenaient à Adao Carvalho et qui avaient été saisies par l’Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués).

Dans le décret signé par Bruno Le Maire et que nous avons reçu ce matin, l’Etat fixe même un prix de vente aux 49,4% des parts de société Croissance Foot SARL, détentrice de 44% de l’ASSE : 2,2 M€. Il est également prévu qu’en cas de « cession ultérieure » du club valorisée au-delà de 5 M€ pour ces parts, l’Etat récupèrera 30% des sommes perçues.

L’ASSE valorisée entre 8,8 et 20 M€ par l’Etat

Au niveau du Ministère de l’économie, on estime donc que l’ASSE a une valeur minimale de 8,8 M€ pour 88% des parts (soit la cession totale des actions de la société Croissance Foot et de la société de Bernard Caïazzo Cesse Foot)… et qu’au-delà de 20 M€, l’Etat s’estime en droit de récupérer davantage.

Cette mise à prix par l’Etat des parts qu’il détenait sur l’ASSE est plutôt un signal favorable en vue de la vente car il retire une zone d’ombre sur le club pour tout éventuel repreneur. Reste à savoir si Roland Romeyer, que l’on dit déterminé à vendre, est toujours dans la même optique et, cette fois-ci, prêt à réellement écouter les candidats alors que son comparse Bernard Caïazzo, qui vit désormais dans le Golfe, semble avoir quitté la barre depuis un long moment …

Comme @peuplevert , on a reçu ce document ce matin d'une de nos sources via Laurent Hess. On vous en dit plus dans quelques minutes. pic.twitter.com/J1LL0IxpYM — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 20, 2023

(Avec Laurent HESS)

Podcast Men's Up Life